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Захарова высказалась о визите Байдена в Киев

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По ее словам, визит американского лидера в столицу Украины был не таким торжественным и пышным, как ранее.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о визите президента США Джо Байдена в Киев. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.

По ее словам, визит американского лидера в столицу Украины был не таким торжественным и пышным, как ранее. Дипломат отметила, что "две тени крались на фоне местной архитектуры", но не было торжества и веселья. Захарова напомнила, что в прошлый визит Байдена в Киева все прошло иначе.

Ранее подполковник армии США Дэвис заявил, что визит президента Байдена в Киев был постановочным.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: визит, джо байден, киев, мария захарова, мид россии, президент сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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