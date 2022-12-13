Захарова высказалась о визите Байдена в Киев

По ее словам, визит американского лидера в столицу Украины был не таким торжественным и пышным, как ранее.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о визите президента США Джо Байдена в Киев. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.

По ее словам, визит американского лидера в столицу Украины был не таким торжественным и пышным, как ранее. Дипломат отметила, что "две тени крались на фоне местной архитектуры", но не было торжества и веселья. Захарова напомнила, что в прошлый визит Байдена в Киева все прошло иначе.

Ранее подполковник армии США Дэвис заявил, что визит президента Байдена в Киев был постановочным.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik