Подполковник армии США Дэвис заявил, что визит президента Байдена в Киев был постановочным

Эксперт объяснил, что Белый дом согласовал свой визит на Украину с российскими представителями.

Американский подполковник Дэниэл Дэвис заявил о том, что официальный визит лидера Белого дома Джо Байдена в Киев был постановочным. Эксперт в эфире местного телеканала FOX News напомнил о том, что в городе была объявлена воздушная тревога. По мнению спикера, "большая постановка" не принесла украинским властям большой пользы, так как американцы и так собираются предоставить ВСУ военную помощь, которую они запрашивали. Специалист заметил, что уже через несколько часов журналисты смогли узнать о том, что Белый дом согласовал "все это с русскими".

Да, вы должны подумать, это выглядело как большая постановка. Они знали, что никакой атаки не будет. И вы также могли видеть, что никто даже не вздрогнул, когда тревога произошлп, так что почти все знали, что это произойдет Дэниэл Дэвис, подполковник США

Напомним, что президент США Джо Байден в понедельник 20 февраля прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. При этом на всей территории страны, в том числе в столице, без каких-либо причин была объявлена воздушная тревога. Местные СМИ опубликовали видео, как американский президент идет под звуки сирены.

Американский полковник предрек Зеленскому судьбу Гитлера.

Фото и видео: YouTube / FOX News