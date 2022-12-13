Скотт Риттер рассказал о критическом положении ВСУ на поле боя.

Украинский президент Владимир Зеленский потерпит сокрушительное поражение и повторит судьбу немецкого фашиста и нациста времен Второй мировой войны Адольфа Гитлера. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал американский бывший офицер разведки морской пехоты Скотт Риттер. Эксперт считает, что сейчас Вооруженные силы Украины находятся в критическом для себя положении, поэтому лучшим решением для главы государства является покинуть территорию страны.

Зеленский может летать в облаках, но скоро ему не удастся уйти от реальности. Адольф Гитлер тоже фантазировал о том, как он одержит великую победу, но чем это закончилось. Скотт Риттер, полковник США в отставке

Скотт Риттер также считает, что Россия уже победила в стратегическом и геополитическом плане в региональном конфликте. Он уверен, что западное санкционное давление провалилось, так как не с умело оказать негативное воздействие на экономическую систем у РФ. Также не оправдались надежды международных союзников киевского режима на то, что Россия станет мировым изгоем на геополитической арене.

В США назвали уязвимое место ВСУ, знаменующее неминуемое поражение.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom