Скотт Риттер уверен, что Пентагон понимает, что "игра окончена".

Американский бывший представитель разведки Скотт Риттер считает, что Вооруженные силы Украины не смогут противостоять российскому наступлению из-за нехватки боеприпасов, так как западные союзники не могут отправлять киевскому режиму достаточное количество поддержки. Полковник в отставке в эфире YouTube-проекта Judging Freedom рассказал о том, что даже в том случае, если президент Владимир Зеленский найдет способ восполнения национальных запасов, то это все равно не поможет спасти ВСУ от поражения в регионе. Риттер уверен в том, что американские партнеры и другие международные союзники начинают понимать, что "игра окончена", а также то, что им не удастся остановить Москву.

У Украины закончатся боеприпасы к лету, и у НАТО ничего не осталось для поставок. Они могут попытаться помочь, но это будет безрезультатно. И я скажу вам, что происходит, когда иссякают запасы во время военных действий, — вы погибаете. Скотт Риттер, экс-разведчик США

По словам полковника, даже если Владимир Зеленский найдет возможность восполнить запасы, то это все равно не поможет спасти его от поражения.

США и союзники, уверен Риттер, начинают осознавать, что игра окончена и Россию не удастся остановить.

Экс-офицер разведки США Риттер заявил, что Путин проявляет восхитительное терпение.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom