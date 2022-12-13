Эксперт назвал целью Москвы - переговоры.

Бывший американский офицер разведки Скотт Риттер заявил, что российский президент Владимир Путин проявляет восхитительное терпение по украинскому кризису и деятельности Запада. Соответствующее заявление эксперт сделал в эфире YouTube-канала Naturalist Capitalist. Специалист уверен в том, что Вашингтон провоцирует Москву с 2008 года. По мнению Риттера, отсутствие связи между национальными правительствами США и РФ негативно сказывается на региональной и мировой обстановке. Он полагает, что американские власти обманывают сами себя, говоря о мифических победах киевского режима в конфликте. Такое положение дел гость программы сравнил с теми операциями, которые проводились военными США в Афганистане и где американцы проиграли "безусловно".

Путин проявляет восхитительное терпение. Скотт Риттер, экс-офицер США

В этом же интервью Скотт Риттер обвинил украинские власти в том, что Киев никогда не был нацелен на мирные переговоры с Россией, а только стремился выиграть для себя время и сделать так, чтобы участницы НАТО смогли набраться сил. При этом целью Кремля было заставить руководителей соседнего государства сесть за стол переговоров.

Разведчик из США Риттер: освобождение от Запада стало прекрасным подарком для России.

Фото и видео: YouTube / Naturalist Capitalist