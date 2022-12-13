Разведчик из США Риттер: освобождение от Запада стало прекрасным подарком для России

Эксперт рассказал о "разводе" между Москвой и Вашингтоном.

Разорвав все связи с Россией, Запад сделал Москве важный подарок, о котором она и мечтать не могла. Подобное мнение в ходе собственного YouTube-подкаста сделал американский офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Специалист отметил, что Вашингтон всегда считал Россию своим основным противником с момента распада Советского Союза, хотя и пытался всеми силам и доказать миру обратное. Риттер добавил, что агрессия администрации Белого дома и Пентагона, еще до начала проведения специальной военной операции на Украине, "расставила все на свои места".

Москва не просила о разводе, но США сами его дали. Это был подарок, о котором Россия и мечтать не могла. Скотт Риттер, экс-офицер США

Ранее эксперт говорил о том, что российско-украинский конфликт только закалит Москву, а страна сможет выйти из конфликта гоаздо более сильной. Аналитик положительно оценил управленческие навыки российского президента Владимира Путина и командующих. Он заметил, что ни у кого из западных политических лидеров нет такого же уровня, как у главы Кремля.

В США заявили о провале плана Белого дома по Украине.

Фото и видео: YouTube / Scott Ritter