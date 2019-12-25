"Положить конец". Каллас вновь призвала усилить давление на Россию

Дипломат считает, что усиление давления на Москву является самым быстрым способом положить конец войне.

Для завершения военного конфликта нужно увеличить поддержку Украины и усилить давление на Россию. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, ее слова привели на сайте внешнеполитического ведомства ЕС.

По словам политика, в рамках программы кредитования Евросоюз выделил Киеву первые 8,47 млрд евро. Кроме того, одобрено выделение еще 6,1 млрд евро, в том числе на противовоздушную оборону ВСУ.

Мы также работаем над составлением самых масштабных санкционных списков на сегодняшний день. Усиление поддержки Украины и усиление давления на Москву — это самый быстрый способ положить конец этой войне. Кая Каллас, глава евродипломатии

Она добавила, что в данный момент страны ЕС не видят заинтересованность российской стороны в мире.

Ранее Каллас анонсировала 22-й пакет санкций Евросоюза против России, назвав его самым масштабным с 2022 года.

Фото: European Commission