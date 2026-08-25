На Кипре оценили отсутствие высокопоставленных гостей из США в Киеве в День независимости.

Русофобское поздравление главы политики безопасности и верховной дипломатии коллективного Брюсселя Каи Каллас Украины с Днем независимости не смогло скрыть потерю Киевом поддержки со стороны вашингтонской администрации. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент уточнил, что "крутые ребята" из Европейского союза отправились на Украине, но на праздновании нет ни одного американского представителя. По словам иностранного специалиста, европейские политические деятели из так называемой "коалиции желающих" прибыли в украинскую столицу явно не для того, чтобы добиться мира, а ради продолжения регионального конфликта, на что надеется и Кая Каллас.

Почему их нет? Что-то не так с поддержкой Украины, да, Кая? Посвященная русофобии встреча не помогла? Посмотрите на гостей Зеленского. Все они улыбаются, пока он делает селфи. Им весело и смешно, пока страна катится в пропасть. Неудивительно, что Каллас так радовалась, хотя это и цинично. Алекс Христофору, эксперт из Кипра

Напомним, что 24 августа глава европейской дипломатии Кая Каллас по итогам встречи так называемой "коалиции желающих" в Киеве призвала усилить давление на российское руководство осенью ради завершения вооруженного конфликта.

Христофору назвал ошибкой использование британских БПЛА для ударов по России.

Фото и видео: YouTube / Alex Christoforou