Виктория Нуланд: Америка готова к восстановлению отношений с РФ после завершения украинского конфликта

Однако политик не рассказала, слышат ли в Вашингтоне сигналы Москвы о возможности для переговоров по украинскому вопросу.

Америка готова пойти на перемирие с Россией, если закончится украинский конфликт. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Политик считает, уже завтра можно завершить столкновение двух стран, если президент РФ Владимир Путин захочет этого. Она уверена, что в этом случае между государствами-лидерами вновь будут восстановлены торговые связи.

Однако Нуланд не рассказала, слышат ли в Вашингтоне сигналы Москвы о возможности для переговоров по украинскому вопросу.

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Фото: YouTube / NowThis News