Белый дом считает, что фундаментального перелома в боях на Украине нет

Салливан отметил, что "расчеты тех, кто говорит, что время на стороне России, неверны".

Американское правительство считает, что фундаментального перелома в боях на Украине нет. Об этом заявил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, позиции Киева на фоне поставок американского вооружения кардинально не ухудшились. Салливан отметил, что "расчеты тех, кто говорит, что время на стороне России, неверны".

Мы сделали большой шаг вперед передачей Украины инструментов, необходимых для того, чтобы защищаться. И мы настаиваем на том, что будем продолжать поступать таким образом. Джейк Салливан, помощник президента США по национальной безопасности

Ранее в Белом доме заявили, что Китай не оказывает России военной помощи в связи с СВО.

Видео: YouTube / CNBC Television