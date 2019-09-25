Захарова: сотрудник посольства США украл железнодорожный знак

По ее словам, этот человек подверг опасности жизни и здоровье россиян.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о "курьезном" случае с хищением стрелочного указателя в Тверской области. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, главным подозреваемым в этом деле является сотрудник посольства Соединенных Штатов. Инцидент произошел в Тверской области на железнодорожной станции Осташков, где ранее пропал дорожный знак – стрелочный указатель.

Сотрудники правоохранительных органов по камерам внешнего видеонаблюдения "пробили" того, кто его украл. Им оказался человек, который ездит на автомобиле с красными номерами, что говорит о принадлежности к сфере дипломатической деятельности. Позже его остановили сотрудники ДПС. Как оказалось, знак снял представитель американского посольства в РФ.

По словам Захаровой, этот человек подверг опасности жизни и здоровье россиян, так как данный участок железной дороги является оживленным. Без знака могла бы произойти серьезная авария. Захарова отметила, что после проведения разбирательства с похитителя не сняли дипломатический иммунитет, однако, он был отправлен в Соединенные Штаты.

Ранее Захарова ответила на публикации фото Лаврова с талибами* ("Талибан"*, террористическая организация, запрещенная в РФ)

Фото: МИД РФ