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Захарова ответила на публикации фото Лаврова с талибами
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Захарова ответила на публикации фото Лаврова с талибами

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В МИД РФ рассказали, что снимок был сделан в 2019 году.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ответила на публикации фото Сергея Лаврова с талибами. После посещения делегации "Талибана" (запрещенная на территории РФ террористическая организация) Москвы, в ряде СМИ появились сведения о том, что глава МИД общался с боевиками. Захарова прокомментировала эти слухи в собственном Telegram-аккаунте 10 июля.

Чиновница заметила, что подобные сплетни выглядят эффектно, но очень комично. Она заметила, что слуха распространяют "либеральные и анонимные" источники. 

Почему не с хакерами и не на Марсе?

пошутила Мария Захарова

В МИД РФ пояснили, что распространяемая в прессе фотография датирована 2019 годом. Она имеет только косвенное отношение к талибам. Снимок сделан на торжественной церемонии  в честь столетия установления дипломатических связей между РФ и Афганистаном. В Москве с прибывшей делегацией же общался не Лавров, а Замир Кабулов. 

Захарова назвала хамством включение России в список стран, подавляющих свободу слова.

Фото: МИД России

Теги: афганистан, мария захарова, мид, сергей лавров, талибы
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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