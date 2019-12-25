Боевики провели пресс-конференцию в Москве.

Талибы заверили, что не допустят присутствия ИГ* в Афганистане. На пресс-конференции в Москве члены запрещенной на территории РФ террористической группировки "Талибан" заявили, что ИГ (* - еще одна запрещенная на территории РФ террористическая группировка) не будет действовать в стране Ближнего Востока. Боевики примут все необходимые меры для того, чтобы Такое заявление сделал глава делегации Шахабуддин Делавар.

Мы предпримем все меры, чтобы движения ИГ никогда не было на территории Афганистана. Шахабуддин Делавар, представитель талибан

При этом спикер заметил, что не давали Вашингтону обещания того, что не будут захватывать административные центры провинций Афганистана.

Захарова заявила, что талибы контролируют две трети афганско-таджикской границы.

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