Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что талибы контролируют две трети афганско-таджикской границы. Соответствующее заявление чиновница сделала на брифинге с журналистами в Москве. Дипломаты из РФ зафиксировали резкое нарастание угрозы в регионе.
В последнее время отмечаем резкое нарастание напряженности на афганско-таджикской границе, Движение талибов в короткие сроки заняло большую часть пограничных уездов и в настоящее время контролирует около двух третей границы страны.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Чиновница призвала членов "Талибана" (запрещенная на территории России террористическая организация) проявит сдержанность на государственной границе Афганистана и создавать напряженную ситуацию за пределами государства. Москва в случае необходимости примет меры для обеспечения безопасности партнеров по ОДКБ и недопущению провокаций со стороны боевиков.
Делегация "Талибана" прибыла на переговоры в Москву.
Фото: МИД России
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