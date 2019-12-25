В МИД РФ оценили обстановку в Афганистане после вывода войск США.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что талибы контролируют две трети афганско-таджикской границы. Соответствующее заявление чиновница сделала на брифинге с журналистами в Москве. Дипломаты из РФ зафиксировали резкое нарастание угрозы в регионе.

В последнее время отмечаем резкое нарастание напряженности на афганско-таджикской границе, Движение талибов в короткие сроки заняло большую часть пограничных уездов и в настоящее время контролирует около двух третей границы страны. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Чиновница призвала членов "Талибана" (запрещенная на территории России террористическая организация) проявит сдержанность на государственной границе Афганистана и создавать напряженную ситуацию за пределами государства. Москва в случае необходимости примет меры для обеспечения безопасности партнеров по ОДКБ и недопущению провокаций со стороны боевиков.

Делегация "Талибана" прибыла на переговоры в Москву.

Фото: МИД России