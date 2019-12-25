Делегация "Талибана"* прибыла на переговоры в Москву. Об этом рассказал журналистам официальный представитель политического офиса движения Мохаммад Сохаил Шахин. Специалист подтвердил, что талибы не планируют нападать на границу с Таджикистаном и Узбекистаном. Намерений по военному захвату территорий соседних государств у боевиков нет.
Конечно, мы не будем нападать на границу между Таджикистаном и Афганистаном. Мы заверяем российскую сторону, что наша политика не заключается в нападении.
Мохаммад Сохаил Шахин, представитель талибов
Эксперт пояснил, что политика "Талибана" заключается в поиске политического решения вопросов для государства. Проблемы обсуждаются в Дохе. При этом талибы заметили, что могли бы с легкостью захватить провинциальные населенные пункты, но остались за их пределами на добровольной основе.
Напомним, что в последний раз делегация "Талибана" посещала Москву а марте 2021 года. Тогда они принимали участие в заседании расширенной "тройки" (Россия, США, Китай, Пакистан) по урегулированию в Афганистане.
* "Талибан" - запрещенная на территории России террористическая организация
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
И против кого Россия с талибами дружить собралась? Неужто - против наркотиков,ведь по данным Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью наркоторговля является одним из важных источников дохода для талибов, они активно участвуют в производстве и торговле опием.