Захарова назвала хамством включение России в список стран, подавляющих свободу слова

В МИД РФ оценили включения в перечень "Репортеров без границ".

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала хамством включение Москвы в список стран, подавляющих свободу слова. Чиновница прокомментировала на брифинге в МИД РФ ситуацию, связанную с попаданием в мировой антирейтинг неправительственной организации "Репортеры без границ".

Это низкопробное хамство в стиле желтой прессы. Если структура провозглашает себя профессиональным журналистским объединением, она должна быть объективной на 100%. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В МИД заметили, что в данном списке нет руководителей Киева, которые за небольшой промежуток времени закрыли три оппозиционных независимых телеканала, а также выгнали российских журналистов из страны. Также в перечне не присутствует Эстония, которая позволила правоохранительным органам проводить обыски в редакции Sputnik, а также Латвия, которая решила уголовно преследовать представителей прессы из информационного агентства Sputnik.

Такой сегрегации СМИ, как в США, мир еще не видел, почему эти люди не упомянуты в списке? Елисейский дворец не пускает российских журналистов на свои мероприятия. ЮНЕСКО, ООН и Совет Европы должны сделать вывод относительно качества работы данной структуры. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Посольство РФ направило запрос в МИД Албании в связи с задержанием двух россиян.

Фото и видео: МИД России