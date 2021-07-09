Посольство РФ направило запрос в МИД Албании в связи с задержанием двух россиян

Мария Захарова напомнила, что Тирана подозревает граждан РФ в шпионаже.

Российское посольство в Тиране направило запрос в МИД Албании в связи с задержанием двух россиян. Об этом на брифинге в Москве рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница заметила, что на данный момент дипломаты не получили ответа от коллег по инциденту.

Была запущена информационная кампания насчет возбуждения местной прокуратурой уголовных дел против двух российских граждан, якобы заподозренных в шпионаже накануне и в ходе недавних натовских учений. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Албания заявила о поимке двух граждан РФ, которые подозреваются в шпионаже. Официальные структуры государства не стали высказываться на данный счет. По дипломатическим каналом разъяснений также не поступило.

Захарова: Россия следит за ходом расследования убийства президента Гаити.

Фото и видео: МИД России