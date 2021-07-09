Захарова: Россия следит за ходом расследования убийства президента Гаити

В МИД РФ прокомментировали сведения о причастности американцев к гибели Жовенеля Моиза.

Россия следит за ходом расследования убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом на брифинге во внешнеполитическом ведомстве журналистам сообщила официальный представитель Мария Захарова. Чиновница считает, что трагедия связана с внутренней нестабильной обстановкой в государстве.

Мы продолжаем следить за ходом расследования наглого, демонстративного убийства президента Гаити, которое, как мы уже говорили, является в первую очередь следствием внутренней нестабильности в этой стране. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В Москве заметили, что обеспокоены сведениями о том, что в нападении на президентскую резиденцию в Гаити принимали участие иностранные наемники. Захарова напомнила, что полиция страны, в частности, подозревает в преступлении граждан США.

Задержанные американцы заявили, что у наемников не было задачи убить президента Гаити.

Фото и видео: МИД России