Подозреваемые должны были арестовать президента Гаити по имеющемуся "ордеру".

Задержанные американцы заявили, что у наемников не было задачи убить президента Гаити. Об этом рассказали местные журналисты из издания Nouvelliste со ссылкой на судью, который принимает участие в следственных мероприятиях. Во время допроса подозреваемые Джеймс Солаж и Жозеф Венсан сообщили, что задачи физической ликвидации Жовенеля Моиза перед ними поставлена не была.

Они сказали, что были переводчиками. Целью наемников было арестовать президента Моиза по ордеру следственного судьи, а не убивать его. Клеман Ноэль, судья

Солаж объяснил представителям закона, что "нашел эту работу в интернете". В Гаити он прибыл около месяца назад. В наемники его приняли три месяца назад. Также раскрыты детали об обысках, проведенных в автомобилях преступников. Кроме огнестрельного оружия в машинах найдены доллары, сервер камеры видеонаблюдения, которая была установлена в резиденции погибшего президента, а также чековая книжка его жены.

В Колумбии рассказали о предполагаемых убийцах президента Гаити.

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