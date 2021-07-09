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Полиция Гаити задержала 11 подозреваемых в убийстве президента в представительстве Тайваня

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Среди задержанных есть гражданин США.

Полиция Гаити задержала 11 подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза в представительстве Тайваня. Фигуранты расследования пойманы на территории города Порт-о-Пренсе.  В настоящее время в стране ведется операция по задержанию причастных к гибели лидера Гаити.

Полиция начала операцию в 16:00 по местному времени [23:00 вечера 8 июля по московскому времени) и задержала 11 подозреваемых.

пресс-служба представительства Гаити

По другим источникам также известно о семи ликвидированных наемниках, шестерых пойманных подозреваемых. В списке задержанных есть иностранные граждане. Один из них является американцем. К миссии подключились жители Гаити, которые хотят найти виновных в гибели президента Моиза.

СМИ раскрыли подробности убийства президента Гаити.

Видео: Telegram / Военный обозреватель

Теги: гаити, жовенель моиз, тайвань, убийство
Категории: Мировые новости, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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