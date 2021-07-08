Глава полиции Гаити заявил о ликвидации причастных к убийству президента

Глава Национальной полиции Гаити заявил о ликвидации четверых наемников, причастных к убийству президента. Такое заявление чиновник сделал в эфире местного государственного телеканала Леон Шарль уточнил, что еще двое подозреваемых были задержаны правоохранителями. немногим ранее власти заявили о поимке преступников. Это произошло около 18 часов вечера 7 июля по местному времени (около 1 ночи 8 июля по московскому времени).
Четверо из них убиты, еще двое находятся под нашим контролем и допрашиваются. Трое полицейских, взятых в заложники, освобождены.
Леон Шарль, глава полиции Гаити
Напомним, что лидер государства Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию. Трагедия произошла в ночь на среду. Ранена также была супруга президента Мартин Моиз. Ее госпитализировали, после чего медики объявили о смерти женщины. Однако позже стало известно, что эта информация могла распространяться специально, на самом же деле пациентка еще жива.
Совет министров Гаити ввел военное положение в республике на 15 дней.
Госдеп не стал комментировать данные об отправке вдовы убитого президента Гаити в Майами.
Видео: YouTube / CDN 37
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