Нед Прайс прокомментировал сведения о переводе пострадавшей во время нападения на президентскую резиденцию Мартин Моиз во Флориду на лечение.

Госдеп не стал комментировать данные об отправке вдовы убитого президента Гаити в Майами. На ежедневном брифинге во внешнеполитическом ведомстве официальный представитель Нед Прайс ответил на вопрос корреспондента о том, может ли чиновник подтвердить сведения о том, что Мартин Моиз будет эвакуирована в одну из американских больниц в штате Флорида. Ранее на женщину было совершено нападение в резиденции. Сейчас пациентка находится в критическом состоянии, хотя до этого появлялись слухи о ее гибели.

Мы знаем о сообщениях о том, что первая леди Мартин Моиз была ранена во время нападения. Мы знаем, что ее забрали для оказания ей медицинской помощи. Из уважения к неприкосновенности ее личной жизни мы не можем предоставлять дополнительные комментарии. Нед Прайс, официальный представитель Госдепа США

Прайс объяснил, что ранее Вашингтон дал властям Гаити понять, что Белый дом готов оказать все соответствующие формы помощи из-за сложившейся ситуации. Ранее об эвакуации пострадавшей сообщили журналисты Reuters со ссылкой на заявление посла Гаити в США Эдмона Бокши.

Посол Гаити подтвердил перевод супруги президента в США на лечение.

Фото: U.S. Department of State



