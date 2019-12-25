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Посол Гаити подтвердил перевод супруги президента в США на лечение
Сегодня, 8:00
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Посол Гаити подтвердил перевод супруги президента в США на лечение

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Мартина Моиз переведена на лечение в США.

Посол Гаити подтвердил перевод супруги президента в США на лечение. Об этом журналистам сообщил посол страны в Вашингтоне Бокчит Эдмонд. Дипломат напомнил, что первая леди была ранена во время нападения на резиденцию в ночь на среду. Изначально появились слухи о гибели женщины, но после стало известно, что пациентка все же выжила. Она находится в критическом состоянии.

Мы отправили за ней самолет. Мы верим, что о ней хорошо позаботятся в больнице здесь, в Майами.

посол Бокчит Эдмонд

В Гаити подчеркнули, что за Мартина Моиз был отправлен частный чартер. Посол уверен в том, что о здоровье супруги президента хорошо позаботятся американские врачи.

Супруга убитого президента Гаити умерла в больнице от ранений.

Фото: Pixabay.com

Теги: гаити, майами, мартин моиз, посол, флорида
Категории: Происшествия, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Ванюшкин Стел
Сегодня 8:22

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