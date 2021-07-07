Супруга убитого президента Гаити умерла в больнице от ранений

Мартин Моиз скончалась от ранения, полученного при атаке неизвестных на резиденцию президента страны.

Супруга убитого президента Гаити умерла в больнице от полученных ранений. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала Telesur. Информацией СМИ поделилось в собственном Twitter-аккаунте. Ранее женщину госпитализировали после атаки на резиденцию, в которой погиб ее супруг.

Жена президента Гаити Мартин Моиз также умерла от полученных ранений в результате нападения на резиденцию. заявление Telesur

Напомним, что президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных. Трагедия произошла в ночь на 7 июля. Преступники также рании первую леди, которую позже госпитализировали. В ближайшее время исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф выступит с обращением к нации. Он заметил, что в области безопасности обстановка в стране находится под контролем полиции и ВС Гаити.

США изучают ситуацию на Гаити после убийства президента.

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