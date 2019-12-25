СМИ: президента Гаити застрелили при нападении на его резиденцию

Огнестрельное ранение получила также его жена.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение во время нападения неизвестных на его резиденцию. Об этом информирует интернет-издание Juno7 со ссылкой на заявление премьер-министра страны Клода Жозефа.

По данным СМИ, инцидент произошел в ночь на 7 июля. Группа неизвестных пробралась в дом Моиза и смертельно ранила главу страны. Кроме того, огнестрельное ранение получила жена президента.

По словам премьер-министра Гаити, некоторые из нападавших говорили по-испански. Жозеф назвал данное нападение "отвратительным, бесчеловечным и варварским актом". Он подчеркнул, что в настоящее время принимаются все меры для обеспечения преемственности государства и защиты нации.

Напомним, осенью 2018 года на Моиза было совершено покушение, когда он приезжал в город Пон-Руж. Неизвестные открыли по президенту огонь во время торжественного возложения цветов к мемориалу основателя Гаити. Тогда получили ранения два его охранника, сам Моиз не пострадал.

Ранее президент Чада Идрис Деби скончался от ранений, которые он получил в ходе военных действий против повстанческой армии.

Фото: Twitter/moisejovenel