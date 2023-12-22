Байден: США не намерены отправлять войска в Гаити для наведения там порядка

Глава США оценил национальные интересы США в Западном полушарии.

В американской администрации при президенте Джо Байдене не собираются направлять свои войска на территорию Гаити в целях оказания содействия наведению порядка в этой карибской стране. Соответствующее заявление сделал глава государства в Вашингтоне, выступая перед журналистами на совместной пресс-конференции с коллегой из Кении Уильямом Руто. Политики вышли к СМИ по завершению двусторонних переговоров в Белом доме.

Был сделан вывод о том, что развертывание США войск в Западном полушарии только вызвало бы всевозможные вопросы, которые с легкостью были бы неверно представлены в плане того, чего мы добиваемся, теми, кто с нами не согласен. Джо Байден, глава США

NYT: Байден готов дважды провести дебаты с Трампом.

Фото и видео: YouTube / Defense Now