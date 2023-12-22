NYT: Байден готов дважды провести дебаты с Трампом

Предвыборный штаб президента США сообщил о сроках проведения таких мероприятий.

Американский президент Джо Байден готов провести телевизионные дебаты со своим соперником по предстоящим выборам главы государства Дональдом Трампом в июне и сентябре 2024 года. Соответствующее заявление сделали местные журналисты из изданияThe New York Times со ссылкой на официальное письмо предвыборного штаба действующего лидера Белого дома.

В СМИ узнали о том, что первую встречу политики из Республиканской и Демократической партии планируют провести в конце июня, так как именно е этому времени в Нью-Йорке должно завершиться судебное разбирательство по делу о фальсификации деловой документации, организованное в отношении Дональда Трампа. А сам же Джо Байден вернется домой с саммита лидеров стран Группы "Большой семерки" (G7). Вторые дебаты между сторонами предполагается организовать в начале первого осеннего месяца.

Помощники Байдена рассчитывают, что в телевизионной студии дебатов не будут находиться зрители, а лишь два кандидата и модератор мероприятия. Дополнительное требование связано с тем, что микрофоны политиков должны будут автоматически выключаться после того, как выступающие договорят свои тексты.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости США