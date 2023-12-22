Байден: США не потерпят насилия со стороны участников пропалестинских протестов

Глава США прокомментировал протесты в студенческом сообществе в поддержку Палестины.

В американской администрации не потерпят применения насилия участниками пропалестинских массовых протестов, которые в настоящее время проходят на территории университетов и студенческих городках в США. Соответствующее заявление сделал глава государства Джо Байден, комментируя в Вашингтоне в ходе краткого видеообращения к народу проводимые акции в поддержку мирного населения в секторе Газа.

Насильственный протест не защищен. Мирный протест - да. Когда происходит насилие, это противозаконно. Я понимаю, что у американцев есть сильные чувства и глубокие убеждения. Мы уважаем и защищаем их право выражать эти чувства. Но это не значит, что можно делать все, что угодно. Джо Байден, президент США

Политик из Белого дома отметил, что считает инакомыслие важным элементом для осуществления демократии, однако он добавил, что оно не должно приводить к беспорядкам или нарушению прав других граждан. Джо Байден заметил, что у учащихся местных вузов, на территории которых проходят массовые акции в поддержку Палестины, есть право на получение образования и свободное перемещение по кампусу. Лидер страны заметил, что в США не может найтись места для антисемитизма, исламофобии и любой прочей дискриминации в отношении лиц еврейского или арабского происхождения. Политик призвал протестующих действовать без насилия, разрушений, ненависти и в рамках законодательства.

Байден во время выступления прочел с телесуфлера подсказку вместе с текстом речи.

Фото и видео: Белый дом