США созовут на полях ГА ООН министерскую встречу по оказанию помощи Гаити

Энтони Блинкен указал на проблемы, которые сохраняются в Республике.

Американское внешнеполитическое ведомство планирует в рамках Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2024 года созвать встречу на министерском уровне по оказанию международной помощи Республике Гаити в деле повышения ее национальной безопасности, удовлетворения экономических и гуманитарных потребностей. Соответствующее заявление журналистам сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции в Порт-о-Пренсе. Мероприятие было созвано по результатам рабочего визита дипломата в Гаити. Таким образом иностранный чиновник прокомментировал ситуацию, происходящую с международной миссией в Гаити для борьбы с бандитизмом. Ее возглавляет Кения.

Нам действительно нужно больше людей для поддержания и выполнения задач этой миссии. США активно работают над тем, чтобы заручиться этой дополнительной поддержкой. Я намерен созвать встречу, чтобы продлить мандата миссии, который истекает в начале октября. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Госсекретарь также подчеркнул, что США выделяют Гаити дополнительно $45 млн на гуманитарную помощь, в результате чего общий объем предоставленных ими республике средств превысит $210 млн в этом году

Блинкен заявил, что сделка о перемирии в секторе Газа согласована на 90%.

Фото и видео: YouTube / Defense Now