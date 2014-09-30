Блинкен: сделка о перемирии в секторе Газа согласована на 90%

В Госдепе США прокомментировали переговоры, ведущиеся между Израилем и ХАМАСом.

Американское внешнеполитическое ведомство настаивает на том, что что сделка о режиме прекращении огня в секторе Газа согласована на 90 процентов. Соответствующее заявление журналистам сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции в Порт-о-Пренсе. Мероприятие было созвано по результатам рабочего визита дипломата в Гаити. Иностранный дипломат указал на то, что несколько вопросов, вопросов, в частности, Филадельфийский коридор и обмен заложниками и заключенными, обсуждался сторонами конфликта в последние дни.

Мы ведем эту работу, и я думаю, судя по тому, что я видел, 90% согласованы, но есть несколько критических моментов, по которым необходимо достичь согласия, и они касаются того, как будут реализованы некоторые аспекты соглашения. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Также Энтони Блинкен разошелся с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в оценке хода переговоров с ХАМАС о прекращении огня в палестинском анклаве. В интервью телеканалу Fox News чиновник из еврейского государства выразил мнение о том, что Израиль и радикальное движение все еще далеки от достижения договоренностей.

Блинкен считает возможной нормализацию связей Израиля и Саудовской Аравии.

Фото и видео: YouTube / Defense Now