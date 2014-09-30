Блинкен считает возможной нормализацию связей Израиля и Саудовской Аравии

В Госдепе США указали на условия, которых требуется достичь.

Американское внешнеполитическое ведомство считает возможным продвижение к нормализации контактов между Израилем и Саудовской Аравией при режиме прекращении огня в секторе Газа. Соответствующее заявление журналистам сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции в Порт-о-Пренсе. Мероприятие было созвано по результатам рабочего визита дипломата в Гаити. Дипломат выразил несогласие с тем, что нормализация связей между указанными государствами Ближнего Востока невозможна.

Есть пара требований. Во-первых, это спокойствие в секторе Газа. Так что прекращение огня является жизненно важным условием. Во-вторых, как мы обсуждали, это надежный путь к государственности Палестины. Для этого потребовалось бы много работы. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Энтони Блинкен добавил, что если у Вашингтона получится добиться прекращения огня на территории палестинского анклава. то остается возможность до конца срока нахождения на должности руководителя Госдепа США при действующей администрации Джо Байдена продвинуться к нормализации.

Блинкен заявил, что США полностью готовы защитить Израиль в случае агрессии.

Фото и видео: YouTube / Defense Now