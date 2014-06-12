Блинкен заявил, что США полностью готовы защитить Израиль в случае агрессии

В Госдепе США прокомментировали визит в Израиль.

Американское внешнеполитическое ведомство будет в полной мере готовы задействовать войска США на Ближнем Востоке для защиты Израиля в случае агрессии в отношении этой страны региона. Соответствующее заявление перед журналистами сделал государственный секретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в Тель-Авиве. Мероприятие было созвано по результатам рабочего визита дипломата в еврейское государство. По словам спикера, первоочередная цель поездки для него состояла в том, чтобы вновь подтвердить приверженность Вашингтона к обеспечению безопасности. Руководитель внешнеполитического ведомства указал СМИ на переброску дополнительных сил и средств на Ближний Восток из-за резкого роста напряженности, фиксируемой между Израилем и Ираном.

Цель развертывания этих сил и средств заключается не в том, чтобы провоцировать агрессию, а в том, чтобы ее сдерживать, гарантировать, что ее не случится... если она случится, мы в полной мере будем готовы защищать Израиль. Мы сопровождаем эти усилия интенсивной дипломатической кампанией. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен считает, что сделка по Газе и ситуация на Ближнем Востоке зависят от лидера ХАМАС.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State