Блинкен считает, что сделка по Газе и ситуация на Ближнем Востоке зависят от лидера ХАМАС

В Госдепе США оценили назначение Яхьи Синвара в качестве лидера политбюро ХАМАСа.

В американском внешнеполитическом ведомстве утверждают, что возможность заключения сделки о режиме прекращения огня в секторе Газа и обстановка на Ближнем Востоке в целом зависят от Яхьи Синвара, избранного накануне новым главой политического бюро радикального палестинского движения ХАМАС. Соответствующее заявление сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен, выступая на совместной пресс-конференции с австралийскими коллегами и шефом Пентагона Ллойдом Остиным. Мероприятие состоялось в городе Аннаполисе штата Мэриленд. Иностранный чиновник выступил перед СМИ по результатам двусторонних переговоров формата "два плюс два".

Что касается Синвара, то он был и остается тем, кто должен принять окончательное решение о заключении сделки о прекращении огня. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В Госдепе США заметили, переговоры по сделке о прекращении огня в палестинском анклаве находятся на завершающем этапе.

Блинкен: США и союзники подали Израилю и Ирану сигнал о недопустимости эскалации.

Фото и видео: YouTube / Defense Now