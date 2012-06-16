Президент Чада погиб на передовой в бою с повстанцами

Президенту было 68 лет.

Президент Чада Идрис Деби скончался от ранений, которые он получил в ходе военных действий против повстанческой армии. Об этом информирует агентство France-Press со ссылкой на заявление военных.

Президенту было 68 лет. Во время боевых действий он командовал военнослужащими. По заявлению источника, Деби получил ранения при столкновениях с противниками. Он прибыл на передовую, также чтобы отпраздновать победу в борьбе с повстанцами.

Президент республики, глава государства, верховный главнокомандующий вооруженных сил Идрис Деби Итно только что испустил свой последний вздох, защищая территориальную целостность на поле боя. Мы с глубокой горечью сообщаем народу Чада. генерал Азем Бермандоа Агуна, представитель армии Чада

Напомним, Идрис Деби в шестой раз стал президентом Чада 11 апреля. Он занимает пост главы государства более 30 лет.

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