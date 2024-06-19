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Несколько человек погибли при пожаре и взрывах на складе боеприпасов в Чаде

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Идрисс Деби Итно раскрыл подробности трагедии.

Пожар и последовавшие за ним взрывы на складе боеприпасов, расположенном на территории африканской страны Чад, привели к человеческим жертвам и ранениям пострадавших. Соответствующее заявление сделал глава государства Идрисс Деби Итно. Иностранный политик опубликовал пост с подробностями трагедии на собственной странице в социальных сетях.

Пожар на складе боеприпасов в лагере стратегического резерва причинил вред здоровью людей и материальный ущерб. Мир душам погибших, искренние соболезнования скорбящим семьям и скорейшего выздоровления пострадавшим

Махамат Идрисс Деби Итно, президент Чада

Идрисс Деби Итно добавил, что власти начнутрасследование инцидента, необходимое для установления причин и выявления виновных в возгорании. Ранее местный министр по иностранным делам и официальный представитель чадского правительства Абдераман Куламалла уведомил общественность о пожаре, приведшем к серии взрывов. Однако чиновники призвали население сохранять спокойствие. 

В Сахалинской области спасли рыбаков.

Фото и видео: Agence France-Presse, Telegram / РИА Новости

Теги: африка, идрисс деби итно, нджамена, погибли люди, чад
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Происшествия, Пожар,

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