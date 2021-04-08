В Роспотребнадзоре рассказали о болезнях, которые россияне привезли из Танзании.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила россиян не выезжать в Африку из-за малярии. Об этом чиновница сообщила журналистам "Комсомольской правды" в радиоэфире.

Вот куда я не рекомендую никому из своих знакомых отправляться - это Африка. Скажу, почему: например, малярия. Мы говорим об одной инфекции, о COVID-19, а ведь другие никуда не ушли. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Эксперт напомнила, что в прошлом году в условиях минимального перемещения граждан между странами из-за пандемии коронавируса, Россия зарегистрировала 57 завозных случаев малярии. Из них 11 пациентов вернулись на родину из Танзании. За текущий год (период с января по февраль) в РФ выявили четыре случая заражения малярией, два из которых привезены из Танзании туристами.

Попова надеется, что план вакцинации россиян от коронавируса выполнят к осени.

Видео: YouTube / Радио Комсомольская Правда