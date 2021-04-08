Попова: мутировавшие штаммы коронавируса чаще всего попадают в Россию из Турции

Глава Роспотребнадзора предостерегла россиян от поездок в Турцию.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что мутировавшие штаммы коронавируса чаще всего попадают в Россию из Турции. Такое заявление чиновница сделала во время интервью журналистам радиостанции "Комсомольская правда". Специалист пояснила, что на данный момент Анкара - единственная, откуда на территорию РФ попали сразу два новых варианта. Речь идет о британском и южноафриканском.

Самое значимое количество завезенных штаммов - это из Турции, штаммов мутировавших. Это высокий риск сегодняшнего дня, он очевиден, он признан всеми. На сегодняшний день в РФ завезено более 100 штаммов британского варианта и 10 южноафриканского. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

В профильном ведомстве рассказали, что на территории Турции прогнозируется резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние недели число новых пациентов с COVID-19 там увеличилось практически в 3,5 раза.

В Роспотребнадзоре рассказали о новых штаммах COVID-19 в России.

Видео: YouTube / Радио Комсомольская Правда