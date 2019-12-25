Глава Роспотребнадзора рассказала о статистике регионов по числу новых зараженных.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о количестве мутаций коронавируса. Информацией чиновница поделилась с коллегами на заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 при кабинете министров. Согласно статистике ведомства, в общей базе данных геномов почти миллион.

В мире продолжается распространение мутантных штаммов нового коронавируса, и в международной базе данных представлены сегодня уже почти миллион геномов нового коронавируса. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Циркуляция британского штамма составляет 27 процентов. Он зафиксирован в 130 страна. Бразильский штамм выявлен в 45 государствах, а южноафриканский - в 80. В шести регионах показатели по числу новых пациентов превышают среднероссийские. В этот антирейтинг попали Калмыкия, Карелия, Псковская, Мурманская, Тамбовская, Воронежская области. Попова уточнила, что темпы распространения инфекции замедлились, но о стабилизации обстановки пока что говорить рано.

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