Мишустин поручил разработать допмеры по защите россиян от COVID-19

Глава правительства РФ дал поручения Татьяне Голиковой и Анне Поповой.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил разработать дополнительные меры меры по защите россиян от COVID-19. Об этом премьер-министр сообщил на координационном совете, посвященном борьбе с распространением коронавируса при кабинете министров РФ. Чиновник дал поручение главе Роспотребнадзора Анне Поповой продолжать исследование новых штаммов инфекции. К пятнице профильное ведомство предоставит правительству документ, с новыми способами по защите и обеспечению здоровья граждан страны в условиях пандемии.

Очень важно продолжить исследование новых штаммов и, конечно, сделать всё необходимое, чтобы не допустить их распространения. Татьяна Алексеевна (Голикова), я прошу вас вместе с Роспотребнадзором, с учеными, врачами подготовить и предложить дополнительные меры по защите людей, обсудить это и к пятнице представить предложения. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса.

Фото: Правительство России