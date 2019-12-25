Мишустин призвал не допустить ухудшения ситуации с COVID-19 в России

В правительстве рассказали, что в некоторых странах прогнозируют четвертую волну заражений.

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал не допустить ухудшения ситуации с распространением коронавируса в стране. Чиновник объяснил об этом на заседании совета по борьбе с распространением COVID-19 при правительстве РФ. Он уточнил, что на территории РФ эпидемиологическая обстановка остается стабильной, в то время как в целом ряде стран Европы, Азии и Америки фиксируется рост новых зараженных инфекцией.

Там снова растет заболеваемость, выявляют рекордное число больных и уже объявлено о начале третьей волны коронавируса, некоторые государства были вынуждены ввести локдаун. Ряд экспертов предупреждают о возможных рисках ухудшения ситуации, в том числе и в России. Важно не допустить такого сценария в нашей стране. Михаил Мишустин, глава российского правительства.

Чиновник напомнил коллегам, что снижения числа новых пациентов в России сейчас не происходит, поэтому нельзя говорить о том, что вирус отступил.

Кабмин выделит производителям подсолнечного масла и сахара 9 миллиардов рублей.

Фото: Правительство России