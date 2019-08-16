Кабмин выделит производителям подсолнечного масла и сахара 9 миллиардов рублей

Производителям компенсируют затраты с апреля по сентябрь 2021 года.

Кабинет министров РФ направит девять миллиардов рублей производителям сахара и подсолнечного масла на возмещение части затрат в целях стабилизации цен на продовольственные товары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект Минсельхоза.

Отмечается, что кабмин компенсирует затраты производителям с апреля по сентябрь 2021 года.

Большую часть средств планируют направить в Воронежскую область. Эта сумма составляет более 1,6 миллиарда рублей. Также в ряде приоритетных областей значится Ростовская область (более 1,1 млрд. рублей) и Краснодарский край (более 1 млрд. рублей).

Согласно проекту распоряжения, исходя из стоимости подсолнечника в размере 40,7 рубля за один килограмм без НДС, расчетная стоимость производства рафинированного подсолнечного масла составляет более 102 рублей за один литр продукта.

При текущей среднероссийской цене реализации рафинированного подсолнечного масла (92,6 рубля за 1 л с НДС) убыток производителя на 1 л подсолнечного масла составляет порядка 9,7 рубля. из проекта Минсельхоза

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин увеличил срок действия фиксации цен на сахар и масло.

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