В Петербурге инфляция не замедлилась из-за роста цен на продукты питания

Подорожали овощи и молочная продукция.

За июль 2019 года в Петербурге сохранилась инфляция 4,3%. При этом она замедлилась в половине регионов Северо-Западного округа (СЗФО). Эксперты связали петербургскую стагнацию с ростом цен на товары и продукты питания. Среди подорожавших продуктов выделили овощи и "молочку", сообщила пресс-служба регионального Банка России.

В СЗФО годовая инфляция замедлилась с 4,6% до 4,5% и не поменяла цены 8% товаров и услуг. Вероятно, это вызвано индексацией тарифов ЖКХ, укреплением рубля и расширением продовольственного рынка.

По всей стране инфляция также замедлилась. По прогнозам аналитиков, в начале 2020 года она составит 4%.

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