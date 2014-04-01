Кабмин России предлагает разрешить присутствовать на суде в режиме онлайн

Осуществить нововведение планируется с помощью "Госуслуг".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство России вынесло на обсуждение законопроект, который позволит принимать участие в судебных заседаниях с помощью веб-конференций, используя телефоны и планшеты.

По словам премьера, такие нововведения помогут сэкономить время и средства граждан России. Осуществлять их планируется посредством единого портала государственных услуг.

Теперь направить заявление, а также получить сообщение о заседании и повестку можно будет через единый портал государственных услуг и другие информационные системы, которые определит Верховный Суд. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По словам Мишустина, правительство корректирует процедуры судов, которые работают над огромным объемом дел, затрагивающим юридические вопросы. Согласно новому законопроекту, их можно будет решить посредством мобильных гаджетов для участия в процессе в режиме видеоконференции.

Ранее Мишустин заявил, что передача Башкирии акций БСК поможет наладить управление компанией.

Видео: Правительство России



