Мишустин заявил, что передача Башкирии акций БСК поможет наладить управление компанией

Правительство передаст документы под контроль региональных властей.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что передача Башкирии акций местной содовой компании (БСК) поможет наладить управление предприятием. Такое заявление чиновник сделал на заседании кабинета министров. Он предложил передать пакет контрольных документов региональным властям.

Правительство передаст контрольный пакет акций под управление Республики Башкирия, это 38,3% - в собственность республики, а также 11,7% плюс одна акция - в доверительное управление структурам, которые находятся под полным контролем правительства Башкирии. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин назначил нового главу Ростехнадзора.

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