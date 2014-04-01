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Мишустин назначил нового главу Ростехнадзора
Сегодня, 15:58
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Мишустин назначил нового главу Ростехнадзора

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Алексей Алешин освобожден от должности главы ведомства.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил нового главу Ростехнадзора. Им стал Александр Трембицкий, сообщает пресс-служба кабмина. Ранее он был заместителем прошлого руководителя ведомства Алексея Алешина.

Мишустин освободил Алексея Алешина от должности главы Ростехнадзора. Он занимал её с 2014 года. Трембицкий был его заместителем более восьми лет. 

С 2010 по 2012 год он занимал должность руководителя Северо-Кавказского управления службы и департамента по ЧС и государственному экологическому контролю администрации Краснодарского края.

Ранее Путин назначил врио главы Пензенской области.

Фото: gosnadzor.ru

Теги: александр трембицкий, алексей алешин, михаил мишустин, ростехнадзор
Категории: Новости России, Лента новостей,

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