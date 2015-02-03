Путин назначил врио главы Пензенской области

Им стал член Совета Федерации.

Владимир Путин назначил сенатора Олега Мельниченко врио губернатора Пензенской области. Указ об этом опубликован на официальном сайте Кремля.

Назначить Мельниченко Олега Владимировича временно исполняющим обязанности Губернатора Пензенской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Пензенской области, - говорится в сообщении

На этом посту Мельниченко сменил Ивана Белозерцева, которого арестовали по обвинению в получении взятки. После этого он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента.

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