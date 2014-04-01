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Правительство России выделит 1,5 млрд рублей на поддержку ИИ-стартапов

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Гранты смогут получить малые предприятия и физические лица.

Правительство России поддержит стартапы, которые направлены на развитие технологий искусственного интеллекта. Об этом на совещании вице-премьеров объявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. В бюджете на эти цели предусмотрено почти 1,5 миллиарда рублей.

По словам Мишустина полученные гранты выдадут на создание бесплатных сайтов, где разместят программы на базе искусственного интеллекта. Это поможет специалистам воспользоваться ими для создания собственных продуктов.

Гранты смогут получить малые предприятия и физические лица. Критериями для отбора названы новизна, эффективность, а также перспективность и коммерческая реализация.

Ранее В США показали истребитель F-36 поколения "5 минус".

Видео: Правительство России

Теги: высокотехнологичные стартапы, искусственный интеллект, михаил мишустин
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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