Минтранс предложил внедрить биометрию в аэропортах. Об этом пишет РБК со ссылкой на программу цифровой трансформации министерства.
Предполагается, что биометрия и искусственный интеллект для идентификации пассажиров и обработки данных облегчат транспортные процедуры. В программе прописано, что изменения должны коснуться шести процентов российских аэропортов. Дополнительное финансирование может увеличить долю до 15%.
На развитие данной системы предлагается выделить 585,2 миллиона рублей.
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