Ориентировочный срок вступления в силу новых изменений — 1 сентября 2021 года.

В России смягчат новые требования к техосмотру автомобилей. Об этом сообщает телеканал "360".

С инициативой о смягчении к процедуре фотосъемки автомобиля в ходе техосмотра выступает министерство транспорта. Нормы, вступившие в силу с 1 марта, предполагали, что фотографии должны быть сопровождены показаниями ГЛОНАССа "с погрешностью определения не более 15 метров по координатным осям". Минтранс отмечает, что погрешность может быть увеличена, так как из-за плотной застройки вокруг пунктов технического обеспечения происходит экранирование спутникового сигнала.

Прорабатывается вопрос корректировки указанных показателей погрешности в сторону их увеличения. цитата из сообщения Минтранса

Ориентировочный срок вступления в силу новых изменений — 1 сентября 2021 года.

Ранее Минтранс прокомментировал предложение уменьшить нормы авиабагажа. По данным чиновников, обсуждение предложения "Аэрофлота" велось, но инициатива требует более тщательной проработки с участием общественных организаций и членов авиарынка.

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