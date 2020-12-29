Минтранс прокомментировал предложение уменьшить нормы авиабагажа

Инициатива "Аэрофлота" требует более тщательной доработки.

Минтранс России прокомментировал предложение уменьшить нормы авиабагажа. Об этом представители пресс-службы ведомства рассказали журналистам "РИА Новостей". По данным чиновников, обсуждение предложения "Аэрофлота" велось, но инициатива требует более тщательной проработки с участием общественных организаций и членов авиарынка. Окончательное решение о внесении поправок в Федеральные авиационные правила не было принято. Дальнейшее обсуждение велось в Росавиации. По итогам совещания специалисты указали на социально-негативные риски внедрения новых требований к багажу.

Обращение "Аэрофлота" обсуждалось в министерстве. Вопросы требуют дополнительной проработки со всеми участниками рынка авиаперевозок и общественными организациями Источник агентства

Напомним, что ранее "Известия" сообщили о том, что в России могут уменьшить нормы для авиабагажа. Предлагалось сократить размер на 20 процентов (с 203 до 158 сантиметров по сумме трех измерений).

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